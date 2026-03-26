Zárate: Toyota recorta turnos y crece el temor por despidos

La industria automotriz argentina atraviesa momentos de incertidumbre. La fuerte caída en la producción, sumada a la retracción del mercado interno, obliga a las principales terminales, algunas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, a reconfigurar su esquema operativo.

En este contexto, las decisiones de Stellantis (Peugeot) y Toyota en sus plantas de El Palomar y Zárate, respectivamente, encendieron las alarmas por una posible ola de despidos.

Por un lado, Stellantis cerrará uno de los dos turnos de producción de la planta de El Palomar, Morón, donde se fabrican modelos de Peugeot y Citroën como 208, 2008, Partner y Berlingo. La decisión ya fue comunicada al gremio de la UOM.

La medida también incluye, a partir de mayo, la apertura de un plan de retiros voluntarios para reducir el número de operarios y un recorte importante de la producción prevista para este año.