Emitieron un alerta meteorológico por niebla para San Pedro y la zona

Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires emitió un alerta meteorológico por presencia de nieblas para este lunes 25 de mayo de 2026 en la zona de San Pedro, de acuerdo a la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el organismo recomendaron extremar las precauciones al circular, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, debido a la posible reducción de visibilidad en rutas y accesos. También sugirieron utilizar luces bajas, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos para evitar accidentes.