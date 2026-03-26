El Punto SUBE de la terminal retoma su horario habitual tras el período del boleto estudiantil

Luego de finalizado el período especial de renovación y actualización del Boleto Estudiantil, el punto de atención SUBE ubicado en la Terminal de Ómnibus volvió a funcionar en su horario habitual, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

Desde el área informaron que continúan realizándose trámites vinculados a la tarjeta SUBE, y que hasta el momento se concretaron más de 600 gestiones, de las cuales más de 440 corresponden al beneficio estudiantil. Además, se entregaron 172 tarjetas SUBE, tanto para nuevos usuarios como reposiciones.

Para consultas, los vecinos pueden comunicarse a través de WhatsApp al 3329-317028.