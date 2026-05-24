Preocupación por el robo de bicicletas: al menos cuatro vecinos denunciaron hechos durante el fin de semana

Distintos vecinos de San Pedro utilizaron las redes sociales para denunciar el robo de bicicletas ocurrido durante el fin de semana en diferentes sectores de la ciudad. Los damnificados compartieron fotografías y detalles de los rodados con el objetivo de intentar recuperarlos.

Mili Ojeda contó que el viernes 22 al mediodía le robaron su bicicleta. A través de su publicación pidió colaboración para difundir el hecho y explicó que utiliza el rodado todos los días para trabajar.

Por otra parte, Yulii Soler denunció el robo de una bicicleta rodado 29 que se encontraba en el patio de la casa de su suegro, en la zona de Combate de Obligado y Liniers. En su mensaje aseguró que ofrece recompensa a quien aporte información sobre el paradero del vehículo.

En otro de los casos, Nico Wasinger informó el robo de la bicicleta de su novia y también manifestó su bronca por lo sucedido. Además, indicó que ofrece recompensa para intentar recuperarla.

Finalmente, Débora Reynoso publicó el robo de otra bicicleta ocurrido en la zona de la cancha 1001. La vecina pidió que cualquier persona que tenga datos se comunique con ella.

Los hechos generaron preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, donde las publicaciones comenzaron a viralizarse rápidamente.