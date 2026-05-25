La ASK logró 17 podios en el 2° Torneo Ken Ke Kyu Kai de San Lorenzo

La Asociación Sampedrina de Karate (ASK) participó este domingo 24 de mayo del 2° Torneo Ken Ke Kyu Kai, desarrollado en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, donde obtuvo una destacada actuación con un total de 17 podios.

La delegación estuvo integrada por 12 atletas, además de 3 árbitros y 2 coaches, logrando cosechar 6 medallas de oro, 7 de plata y 4 de bronce frente a competidores de distintas localidades de Santa Fe y Entre Ríos.

Desde la institución señalaron que el certamen sirvió como preparación para el próximo Campeonato Argentino de Karate, que se disputará en septiembre en la provincia de Neuquén. Este tipo de competencias permite a los deportistas sumar experiencia y ritmo competitivo de cara a torneos de mayor exigencia.

La ASK continuará ahora con su cronograma de entrenamientos y participación en distintos eventos previos al campeonato nacional.