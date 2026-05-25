Secuestraron motos y vehículos por alcoholemia positiva y falta de documentación

Durante distintos operativos de control realizados en las últimas horas, personal de tránsito procedió a la retención de siete motocicletas, dos equipos sueltos y dos vehículos cuyos conductores circulaban en infracción.

Según se informó, los automóviles fueron secuestrados luego de que sus conductores arrojaran resultado positivo en los controles de alcoholemia, registrándose en uno de los casos 1,88 mililitros de alcohol en sangre.

Además, las autoridades señalaron que el conductor de uno de los vehículos retenidos no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni era titular del rodado, por lo que también se labraron las actuaciones correspondientes.