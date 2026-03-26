Feriados: se viene otro fin de semana XXL

Este año, Semana Santa contará con un feriado nacional extra en Argentina por lo que se espera otro fin de semana largo para descansar o escaparse. Es una de las fechas más importantes para el turismo cuando se diagrama el año.

La curiosidad de este 2026 es que cuenta con un feriado adicional, completando así un fin de semana largo de cuatro días. Esto es porque el viernes Santo que cae 3 de abril, se suma al feriado del jueves 2 de abril, en coincidencia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y coincide con el tradicional Jueves Santo, que suele ser una jornada no laborable.

Así queda el fin de semana largo de Semana Santa 2026

Este año, así queda la semana que alberga a Pascua.