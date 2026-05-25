Identificaron en San Pedro a un hombre de Florencio Varela con pedido de captura activo

Personal policial de esta dependencia llevó adelante un procedimiento en la intersección de las calles Rómulo Naón y San Martín, donde identificó a un hombre de 29 años oriundo de Florencio Varela que registraba un pedido de captura activo.

Según se informó, el requerimiento judicial había sido emitido por el Juzgado de Familia N° 1 de Florencio Varela. Tras ser trasladado a la sede policial, el sujeto fue notificado de la causa que pesa en su contra y posteriormente se retiró de la dependencia.