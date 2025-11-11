Zárate: secuestraron más de 13 millones de pesos en cigarrillos ilegales

En un operativo realizado por Gendarmería Nacional, efectivos de la Sección Seguridad “Paraná de las Palmas”, dependientes del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, detuvieron un transporte de encomiendas durante un control sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85.500, donde antiguamente funcionaba el peaje.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron seis cajas con un fuerte olor a tabaco. Al ser analizadas con un escáner portátil, se comprobó que contenían 333 atados de cigarrillos paraguayos marca HILLS, valuados en aproximadamente 13.320.000 pesos.

Por tratarse de mercadería de origen extranjero ingresada ilegalmente al país, el Juzgado Federal de Campana ordenó el secuestro del cargamento, en el marco de una infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).