Alerta por fuertes vientos: ráfagas de más de 80 km/h para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos que afectará a toda la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad de Buenos Aires, durante este domingo 26 de abril.

Según el organismo, el área será alcanzada por vientos del sector sudoeste y oeste, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h, especialmente durante la tarde.

La advertencia no se limita solo al territorio bonaerense, sino que también abarca a otras provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.

De acuerdo al pronóstico, los vientos más intensos se registrarán principalmente durante la tarde, aunque en el sur del área podrían comenzar a sentirse desde la mañana.