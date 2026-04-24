Aprehenden a un joven de Mercedes con pedido de captura

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada de hoy por personal policial de la Estación de Policía Comunal (EPC), en un procedimiento realizado en la intersección de las calles Fray Cayetano Rodríguez y Ansaloni.

Según informaron fuentes policiales, al identificar al individuo se constató que sobre el mismo pesaba una orden de captura y paradero vigente, dispuesta por la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial Mercedes.

En el marco del operativo, también se procedió al secuestro de la motocicleta que conducía, debido a que carecía de la documentación correspondiente. Por esta infracción, tomó intervención el Juzgado de Faltas local.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.