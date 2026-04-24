Vecina denunció que una soga de un caballo provocó un accidente

Una vecina expuso en redes sociales un accidente ocurrido en la noche del jueves por la noche en el camino del circuito, donde un caballo atado a la vera de la calle habría provocado una caída.

Según relató Antto Bevilacqua en su publicación, el hecho se registró alrededor de las 22:04 cuando circulaba junto a su hijo y terminó accidentándose tras engancharse con una soga que cruzaba el camino. “Recién me accidenté con mi hijo en el camino del circuito. Estaba atado de la orilla que está entoscado y llegaba a la otra zanja y me llevé la soga por delante”, describió.

La mujer manifestó su indignación por la situación y apuntó contra el propietario del animal, al considerar que se trata de una conducta irresponsable que pone en riesgo a terceros. Además, advirtió que no sería un hecho aislado: “Para que tengan cuidado porque esos caballos siempre están ahí en la calle”.

A pesar del impacto, aseguró que tanto ella como su hijo se encuentran fuera de peligro, aunque remarcó que el episodio podría haber tenido consecuencias más graves. En su mensaje, también solicitó que el dueño del caballo se haga responsable y tome medidas para evitar nuevos incidentes.