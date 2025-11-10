Compromiso que trasciende: el Hospital Privado SADIV logra la reacreditación en calidad y sigue marcando estándares en salud

El pasado 24 de octubre, el Hospital Privado SADIV obtuvo la reacreditación en calidad por parte del Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud (CENAS), por un nuevo período de dos años, tras cumplir nuevamente con los exigentes estándares definidos por el Programa de Acreditación de la Calidad en Salud (PACS).

Esta distinción reconoce a las instituciones que alcanzan altos niveles de calidad y seguridad en la atención sanitaria, y reafirma el compromiso del hospital con la mejora continua y la excelencia en la prestación de servicios de salud.

La primera acreditación del Hospital Privado SADIV fue otorgada en agosto de 2023, luego de un proceso de evaluación integral que abarcó la atención al paciente, la seguridad, los procesos administrativos y la formación del personal.

Con esta nueva reacreditación, SADIV consolida su compromiso con la comunidad, garantizando la sostenibilidad de sus estándares de calidad y reafirmando su misión de ofrecer una atención médica segura, ética y centrada en las personas.