Choque entre moto y auto en plena ciudad: una joven resultó herida y fue hospitalizada

En la tarde de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) acudió a la intersección de Avenida Sarmiento y Benito Urraco de esta ciudad, tras registrarse un accidente de tránsito.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Mondial 110 cc de color negro, conducida por una mujer de 24 años, y un automóvil Renault gris, guiado por un hombre de la misma edad.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

En el hecho interviene la fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.