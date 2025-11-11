Persecución en calle Liniers tras disparos contra una vivienda: el agresor escapó y dejó la moto abandonada

El hecho ocurrió en las últimas horas, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) intervino luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre armado que efectuaba disparos contra una vivienda en calle Liniers, movilizándose en una motocicleta tipo 110 cc.

Al arribar al lugar, los efectivos lograron divisar al sospechoso, quien emprendió la fuga y abandonó el motovehículo, que fue secuestrado de manera preventiva. Durante el operativo, un grupo de personas comenzó a arrojar objetos contra el personal policial, aunque no se registraron heridos. Tras algunos minutos de tensión, los agresores se dispersaron. La causa quedó en manos de la UFI N° 7 de San Pedro.