El Club Náutico inauguró el gimnasio «Lino Ricardo -Vasco- Luri»

El fuerte chaparrón que comenzó unos minutos antes de la hora prevista para el acto no impidió que el Club Náutico San Pedro concretara la inauguración oficial del nuevo gimnasio deportivo, un espacio que fue puesto en valor a partir de la refacción y ampliación de la ex guardería náutica.

El Comodoro del Club, Mauricio Gugger, anunció que esta instalación llevará el nombre del ex Comodoro Lino Ricardo Luri, materializando un homenaje permanente a uno de los dirigentes más destacados en la historia de la institución.

El propio Luri, acompañado por familiares y amigos, agradeció la distinción y felicitó a la Comisión Directiva por el rumbo adoptado en la consolidación de nuevos espacios para el deporte.

Gugger destacó que, junto a la Comisión Directiva, se tomó la decisión de reconvertir este sector para brindar a socios y socias de todas las edades la posibilidad de desarrollar sus actividades durante todo el año, incluso cuando las condiciones climáticas no son favorables, reafirmando una vez más que «una sociedad que practica deportes, es una sociedad mejor».

Tras el corte de cintas, los asistentes ingresaron al gimnasio, celebraron el encendido de las luces con un aplauso y compartieron exhibiciones de voleibol y básquetbol.