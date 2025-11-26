Vuelven las tormentas: alerta amarilla para San Pedro este jueves por lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a San Pedro, San Nicolás, Ramallo y a varias localidades de Santa Fe y Entre Ríos durante la tarde y noche del jueves 26 de noviembre. El aviso advierte sobre la posibilidad de fenómenos localmente fuertes en toda la región.

Según la actualización difundida alrededor de las 18 horas, el organismo indicó que las tormentas podrán generar abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.

El SMN señaló que los eventos podrían presentarse con intensidad variable y reiteró la recomendación de mantenerse informado ante nuevas actualizaciones sobre la evolución del sistema meteorológico.