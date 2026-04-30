Aprehendieron a los dos delincuentes que robaron en el local de ropa deportiva en Av. Sarmiento

Personal policial acudió a un llamado al 911 y se dirigió a un comercio ubicado sobre avenida Sarmiento al 950, en San Pedro, donde se había producido un hecho delictivo en una tienda propiedad de una mujer de 36 años.

Según informaron fuentes policiales, tras analizar las cámaras de seguridad internas del local, se constató que dos hombres ingresaron y, luego de ejercer violencia, sustrajeron diversas prendas de vestir.

A partir de tareas investigativas y la visualización del material fílmico, los efectivos lograron identificar y aprehender a un hombre de 27 años y a otro de 37. Durante el procedimiento, este último se mostró hostil con el personal policial e intentó entorpecer el accionar de los efectivos.

Además, la policía secuestró una bolsa con varias prendas deportivas que había sido descartada por uno de los sospechosos al darse a la fuga.

Tomó intervención la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la formación de la causa para ambos aprehendidos, quienes quedaron alojados en el sector de calabozos a la espera de ser trasladados a primera audiencia judicial. Las prendas recuperadas serán restituidas a la propietaria del comercio.