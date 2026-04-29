Difundieron en redes el robo de una moto Honda

A través de publicaciones en redes sociales, vecinos alertaron sobre el robo de una motocicleta ocurrido durante la noche de este martes en inmediaciones de calle Padre Santana, entre San Martín y Olivera César. Según indicaron, el hecho se habría producido alrededor de las 20:30 horas.

Tras conocerse la situación, la búsqueda del rodado comenzó a difundirse en distintos grupos y plataformas locales con el objetivo de obtener información que permita localizar la moto o identificar a los responsables. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el vehículo sustraído ni sobre posibles sospechosos.