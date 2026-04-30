Una ciclista sufrió una fractura tras ser embestida por una moto

Una mujer resultó herida este jueves al mediodía luego de un choque ocurrido en la esquina de Bottaro y Lucio Mansilla, en la ciudad de San Pedro. El siniestro se produjo cerca de las 13, cuando, por motivos que aún son materia de investigación, una motocicleta impactó contra una bicicleta en la que se desplazaba la víctima.

De acuerdo al testimonio de un vecino que presenció la escena, la mujer quedó tendida y con fuertes dolores tras la colisión, mientras que el motociclista abandonó el lugar inmediatamente después del hecho. La ciclista fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y trasladada al Hospital Emilio Ruffa, donde los médicos constataron que presentaba una fractura en uno de sus miembros inferiores.

Fuente: Betty Rodríguez INFO.