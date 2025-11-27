Desbaratan una banda en Baradero con cinco detenidos y el secuestro de armas y herramientas para delinquir

Un operativo conjunto realizado en la vecina localidad de Baradero permitió la detención de cinco personas, el secuestro de un arma de fuego, herramientas vinculadas a hechos delictivos y un automóvil con pedido de secuestro. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la EPC Baradero, GTO, CPR Baradero, Vial Alsina y Sub-DDI Baradero, en el marco de recorridas preventivas dispuestas por Orden de Servicio. La primera aprehensión ocurrió en Avenida San Martín 5500, donde fue detenido un joven de 21 años, investigado en diversos hechos de robo agravado en la zona. El sujeto se desplazaba hacia la Ruta Nacional 9 y llevaba en su poder 1,3 gramos de marihuana, por lo que solo fue imputado por tenencia de estupefacientes y recuperó la libertad.

De manera simultánea, en el kilómetro 142 de la Ruta 9, carril Buenos Aires–Rosario, sobre la banquina del acceso a la estación de servicio Puma, la Policía aprehendió a cuatro hombres de 28, 23, 24 y 22 años, todos oriundos del AMBA Zona Norte, que se encontraban dentro de un Chevrolet Prisma negro sin patentes colocadas, aguardando al primer detenido. Durante la requisa de urgencia, supervisada por un testigo, los efectivos secuestraron guantes, herramientas para forzar ingresos, celulares, una baliza con punta de acero, una pistola Bersa TPR .380 mm Plus con siete proyectiles, y una chapa patente duplicada correspondiente al vehículo, el cual además registraba un pedido de secuestro emitido por la UFI Nº 3 de Moreno.

Entre los aprehendidos se encuentra el conductor del automóvil, quien posee antecedentes penales y cumplió condena en la Unidad Penal Nº 11, encontrándose actualmente bajo libertad condicional. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar la posible vinculación del grupo con otros ilícitos cometidos en la región.