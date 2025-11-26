Confirman que la construcción de la nueva subestación eléctrica de 132 kV para San Pedro fue incluida en el presupuesto provincial

COOPSER confirmó un avance histórico para el desarrollo energético de San Pedro, tras la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de incorporar la construcción de la nueva Subestación Transformadora de 132 kV y 60 MVA al Presupuesto Provincial 2026, una obra considerada clave para el crecimiento productivo y la seguridad del sistema eléctrico local.

En un comunicado oficial, la entidad expresó:

“Desde COOPSER celebramos la confirmación oficial de que la construcción de la nueva Subestación Transformadora de 132 kV y 60 MVA para San Pedro ha sido incorporada al Presupuesto Provincial 2026. Se trata de un paso fundamental para concretar una obra largamente esperada y estratégica para el futuro energético y productivo del distrito.”

La confirmación se dio en una reunión realizada en la Subsecretaría de Energía de la Provincia, en La Plata, con la presencia del subsecretario Gastón Ghione, el presidente de la Dirección Provincial de Energía, Marcelo Garrido, el intendente Cecilio Salazar y autoridades de COOPSER.

Durante el encuentro, se informó que los pliegos del proyecto ya fueron elevados al área de Obras Públicas y que el llamado a licitación está previsto para el primer trimestre de 2026. La adjudicación se estima para mitad de año y el inicio de obra para el último trimestre de 2026, con un plazo de ejecución de 540 días. Si se cumplen los tiempos proyectados, la subestación estaría finalizada hacia el tercer trimestre de 2028.

El proyecto incluye la construcción de una instalación transformadora de 132 kV – 60 MVA y una línea de vinculación de 4,3 kilómetros con la traza San Pedro – Punta Prensa. El presupuesto inicial destina 15.000 millones de pesos para 2026 y otro monto equivalente para 2027, constituyéndose como la inversión energética más importante prevista en el presupuesto provincial.

COOPSER subrayó su compromiso de continuar las gestiones necesarias para que la obra avance sin demoras, remarcando que su concreción será determinante para el desarrollo presente y futuro de San Pedro.