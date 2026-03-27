Vuelco de un camión en la Ruta 9 a la altura de Ramallo: el conductor fue hospitalizado

Durante la madrugada, se registró un despiste y vuelco de un camión sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 205, en sentido Buenos Aires–Rosario.

El vehículo, un Iveco, era conducido por un hombre de 52 años, domiciliado en Bernal, quien viajaba sin acompañantes. Como consecuencia del siniestro, el conductor resultó herido y fue trasladado por una ambulancia del Hospital Gomendio al nosocomio local, con lesiones a determinar.

En el lugar trabajó personal policial, solicitándose además la intervención de Policía Científica para las pericias correspondientes. Debido al incidente, la ruta permaneció parcialmente obstruida en el carril izquierdo.

Interviene en la causa la UFI N° 15 del Departamento Judicial San Nicolás.