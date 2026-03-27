Detuvieron en el acceso a San Pedro a dos ladrones tras raid delictivo en la región

Dos delincuentes fueron detenidos este viernes al mediodía en el ingreso a la ciudad por calle Mitre, luego de un operativo policial montado tras ser alertados por una serie de robos cometidos en la zona de Luján y Exaltación de la Cruz.

Según se informó, los sospechosos habían iniciado su accionar durante la mañana, cuando asaltaron a un hombre y le robaron una Renault Kangoo bajo amenazas con un arma blanca. Posteriormente, perpetraron otro hecho en una estación de servicio de Parada Robles, de donde sustrajeron dinero, un teléfono celular, cigarrillos y mercadería. Ambos fueron interceptados al ingresar a San Pedro, donde uno de ellos intentó escapar a pie sin éxito. En el procedimiento se logró el secuestro del vehículo, dinero, celulares, armas blancas y los elementos robados.