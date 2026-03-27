Becas Progresar: los nuevos requisitos y fechas de inscripción

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una actualización del programa de Becas Progresar y oficializó cambios en los requisitos, condiciones y cronograma de inscripción para 2026. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 172/2026.

En cuanto a la continuidad, se determinó que la beca podrá renovarse hasta por cuatro años en el caso de quienes cursen la educación obligatoria, mientras que en Formación Profesional solo se permitirá extenderla por un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.

Cómo acceder a las Becas Progresar

Los requisitos de acceso mantienen criterios vinculados a edad, nivel educativo e ingresos, con un límite de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) para el grupo familiar. También se contemplan excepciones para sectores específicos, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios o quienes estén a cargo de hogares monoparentales.

Para las líneas de educación superior y enfermería, se exige haber finalizado el secundario sin adeudar materias y cursar estudios en instituciones públicas, mientras que en formación profesional se requiere participar en trayectos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Con estos cambios, el Ejecutivo busca ordenar el esquema de becas, reforzar los controles y adaptar el programa a las condiciones del sistema educativo actual, en un contexto de inicio del ciclo lectivo 2026.

Fuente: Agencia DIB