Regresa la Línea 228B entre Zárate y San Nicolás con parada en San Pedro

En medio de la crisis que atraviesa el transporte público en la provincia de Buenos Aires, la empresa Vía Rosario confirmó la reactivación de la histórica línea 228B, que volverá a conectar las ciudades de Zárate y San Nicolás de los Arroyos a lo largo de la Ruta 9. El servicio incluirá paradas en distintas localidades estratégicas del corredor.

Según se informó, el recorrido atravesará Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro y Ramallo, con cinco frecuencias diarias. Los horarios estarán orientados principalmente a trabajadores, estudiantes y personas que deban realizar trámites o consultas médicas en las ciudades cabecera.

El titular de la firma, Norberto Fenoglio, explicó que la iniciativa responde a una demanda creciente de conectividad en una de las regiones más productivas del país. “La necesidad palpable es real”, sostuvo, al tiempo que remarcó la intensa circulación diaria por motivos laborales, sanitarios y comerciales. En esta primera etapa, el servicio contará con cinco unidades y una adicional de respaldo, con un tiempo estimado de viaje de alrededor de tres horas entre cabeceras.

Fenoglio detalló además que algunas frecuencias ingresarán a localidades intermedias como Ramallo, lo que podría extender levemente la duración del trayecto. Desde la empresa también adelantaron que ya trabajan en una posible ampliación del recorrido hasta Rosario, considerada una conexión estratégica por su actividad universitaria, industrial y laboral, aunque aclararon que no será en lo inmediato.

Fuente: Info Bonaerenses.