Recuperaron en San Pedro un auto robado en Baradero: hay tres detenidos

Un automóvil que había sido sustraído durante la madrugada en la ciudad de Baradero fue recuperado horas después en una zona rural de San Pedro, a la altura de la Ruta 191. El vehículo, un Renault 12, había sido robado de una vivienda ubicada sobre calle Passo al 100 y fue localizado tras un operativo llevado adelante por personal de la DDI.

Por el hecho fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, mientras continúa la búsqueda de un cuarto involucrado. Según trascendió, dos de los aprehendidos serían oriundos de Baradero y el restante de San Pedro. Además, se investiga el vínculo entre los detenidos de esta ciudad, quienes serían pareja. El sospechoso proveniente de la localidad vecina tendría domicilio en la zona de La Tosquera.