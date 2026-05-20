Dos policías de la Patrulla Motorizada chocaron contra un caballo al regresar del operativo por el vuelco del camión en la Ruta 191

Dos efectivos de la Patrulla Motorizada de la Estación de Policía Comunal resultaron heridos de consideración luego de protagonizar un grave accidente en la noche del martes, cuando regresaban de prestar servicio en el operativo de prevención montado tras el vuelco del camión ocurrido en el acceso a Santa Lucía.

Según la información recabada, una vez finalizadas las tareas preventivas en el lugar del siniestro vial, los uniformados emprendían el regreso a bordo de sus motocicletas cuando, por causas que se tratan de establecer, impactaron contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

Como consecuencia del fuerte choque, ambos policías sufrieron diversas lesiones y debieron ser trasladados para su atención médica.

Uno de los efectivos permanece en observación, mientras que el otro, presenta un cuadro de mayor complejidad. De acuerdo con los datos obtenidos, sufrió múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo, incluyendo la mandíbula, y además se detectó un coágulo en cercanías de la aorta, por lo que se evaluaba su derivación a un centro de mayor complejidad.

El estado de salud del efectivo es delicado y genera profunda preocupación entre sus compañeros y familiares. Se aguarda información oficial sobre su evolución en las próximas horas.