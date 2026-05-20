Violenta pelea a piedrazos en pleno centro terminó con una vidriera destruida

Momentos de tensión y preocupación se vivieron en pleno centro de la ciudad luego de una violenta pelea entre dos hombres en la esquina de Ayacucho y 25 de Mayo. El episodio, ocurrido durante la mañana del miércoles, quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando indignación entre vecinos y comerciantes de la zona.

En las imágenes se observa cómo, tras una fuerte discusión, ambos involucrados comenzaron a perseguirse y arrojarse piedras en medio del tránsito y de personas que caminaban por el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los cascotes impactó contra una vidriera y provocó la rotura del cristal. Vecinos aseguraron que los protagonistas serían personas conocidas en el ambiente delictivo y cuestionaron la impunidad con la que se manejan en sectores céntricos de la ciudad.

