Francisco Gutiérrez Actis integrará el equipo nacional junior rumbo al Olympic Hopes 2026

Francisco Gutiérrez Actis, palista del Club Náutico San Pedro, fue confirmado dentro del equipo nacional junior de canotaje y formará parte del proceso de preparación rumbo al Olympic Hopes 2026, uno de los eventos internacionales juveniles más importantes de la disciplina, que se disputará del 17 al 20 de septiembre en Bratislava, Eslovaquia.

La confirmación llegó luego del segundo selectivo nacional realizado entre el 1 y el 3 de mayo, instancia en la que participaron representantes de distintos puntos del país bajo la organización de la Federación Argentina de Canoas.