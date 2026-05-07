Francisco Gutiérrez Actis integrará el equipo nacional junior rumbo al Olympic Hopes 2026
Francisco Gutiérrez Actis, palista del Club Náutico San Pedro, fue confirmado dentro del equipo nacional junior de canotaje y formará parte del proceso de preparación rumbo al Olympic Hopes 2026, uno de los eventos internacionales juveniles más importantes de la disciplina, que se disputará del 17 al 20 de septiembre en Bratislava, Eslovaquia.
La confirmación llegó luego del segundo selectivo nacional realizado entre el 1 y el 3 de mayo, instancia en la que participaron representantes de distintos puntos del país bajo la organización de la Federación Argentina de Canoas.
Francisco viene formando parte de diferentes concentraciones y trabajos junto a la Selección Argentina, dentro de un proceso de preparación que continuará durante los próximos meses con nuevas evaluaciones y entrenamientos específicos. En esta etapa, el equipo nacional junior —integrado por seis palistas— comenzará a desarrollar trabajos especializados y concentraciones en la ciudad de La Plata.