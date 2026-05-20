Ingresaron a una casa tras apoderarse de las llaves y cometieron un robo

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en las últimas horas, cuando delincuentes lograron entrar a una vivienda, ubicada en Chivilcoy entre Moisés Novillo y Emilio Frers, utilizando las propias llaves del domicilio. De acuerdo a la información conocida, los autores del hecho habrían conseguido sacarlas desde una ventana y luego accedieron sin ejercer violencia sobre la puerta principal.

Una vez dentro de la propiedad, los ladrones revisaron distintos sectores y escaparon con elementos de valor antes de que los moradores advirtieran lo sucedido. El episodio ya es materia de investigación policial, mientras buscan determinar la identidad de los responsables y reconstruir cómo ocurrió el robo.