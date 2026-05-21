Allanamiento por un hurto en Javier Rivero al 1600 terminó con el secuestro de plantas de marihuana

Personal del GTO llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Javier Rivero al 1600, en el marco de una investigación por un hecho de hurto denunciado días atrás en la dependencia policial. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías interviniente y contó además con la participación de efectivos de la DDI.

Si bien el procedimiento arrojó resultado negativo en relación al elemento buscado por la causa original, durante la diligencia los efectivos hallaron varias plantas de marihuana con un peso aproximado de 7 kilogramos. Ante esta situación, fue demorada la moradora de la vivienda, una mujer de 45 años, quien quedó imputada por infracción a la Ley 23.737 y posteriormente fue puesta a disposición de la UFI N°7 de turno.