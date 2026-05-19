Más frío en Buenos Aires: anticipan mañanas heladas y nuevos frentes fríos durante la semana

La zona norte de la Provincia de Buenos Aires, atraviesa una semana marcada por el regreso del frío intenso, con mañanas heladas, tardes frescas y el ingreso de nuevos frentes fríos que impedirán una recuperación sostenida de las temperaturas. Según el pronóstico de Meteored, el cambio de escenario climático se consolidó durante mayo tras un inicio de otoño más templado y húmedo.

El último ingreso de aire polar durante el fin de semana reforzó las bajas temperaturas en toda la región metropolitana. En varios sectores del conurbano se registraron mínimas de entre 5 y 6 grados, e incluso heladas débiles durante las primeras horas del día.

Para este martes se espera una jornada estable, con cielo despejado, algunas neblinas matinales y máximas cercanas a los 18 o 19 grados. Sin embargo, el alivio térmico será breve debido a que los días son más cortos y la intensidad solar disminuye rápidamente durante la tarde.

El miércoles llegará un nuevo frente frío que provocará un descenso adicional de las temperaturas. Aunque no se pronostican lluvias para el AMBA, sí se espera mayor nubosidad, viento del sur y marcas térmicas que oscilarán entre 3 y 7 grados durante la mañana, con máximas cercanas a los 15 grados.

El jueves sería el día más frío de la semana. Las mínimas podrían ubicarse entre 0 y 5 grados, con posibilidades de heladas en distintos sectores suburbanos. Las máximas apenas alcanzarían los 13 grados bajo condiciones de tiempo estable y parcialmente nublado.

De cara al fin de semana largo del 25 de Mayo, el pronóstico anticipa una lenta recuperación térmica gracias a la rotación del viento hacia el noreste. Aun así, el ambiente continuará fresco, con mañanas frías y tardes apenas templadas, en un contexto típicamente otoñal y cercano a condiciones invernales.