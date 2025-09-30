Violento episodio en Bajada de Chaves: un hombre saltó de un árbol, huyó hacia la barranca y fue reducido por la policía

Un conflicto familiar en una vivienda de Bajada de Chaves al 500 movilizó a la policía este lunes, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre armado y herido. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un sujeto de 40 años, oriundo de Santa Lucía, quien al advertir la presencia policial se lanzó desde un árbol y emprendió una temeraria fuga hacia la barranca. Tras un forcejeo, fue reducido y aprehendido por los uniformados.

En la casa se encontraba su ex pareja, de 33 años, quien relató que el hombre había ingresado de manera violenta bajo los efectos de estupefacientes, en busca de un arma que nunca existió. La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que el agresor fue llevado al Hospital local, donde se negó a recibir atención médica y debió ser sedado, quedando bajo custodia policial. La Fiscalía N°11, a cargo de la Dra. Viviana Ramos, inició una causa por violación de domicilio, y el acusado quedó a disposición de la Justicia.