Detuvieron al hombre de 44 años acusado de abuso sexual

Un hombre de 44 años fue detenido en la tarde de este lunes en el marco de una causa por abuso sexual a una joven de 22 años, investigación que ya había sido dada a conocer previamente tras la denuncia que había sido expuesta en redes sociales. El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 18 horas en inmediaciones de Combate de Obligado y Casella, donde efectivos de la EPC local, junto a personal de la Sub DDI y de la Comisaría de la Mujer y la Familia, concretaron una orden de allanamiento y detención.

El imputado quedó a disposición de la UFI N° 7, que interviene en la causa, y fue trasladado a la Comisaría de San Pedro, donde permanece alojado en el sector de calabozos. Según se informó, en las próximas horas será llevado a sede fiscal para prestar declaración indagatoria, en el marco de la investigación en curso.

