Pérez Millán: por un queso y un dulce de leche, supermercadista chino le apuntó a un mechero con un arma de fuego

El sábado por la tarde se vivió una situación de extrema tensión en un supermercado de Pérez Millán, cuando un cliente intentó llevarse sin pagar un pote de dulce de leche y un trozo de queso. El hecho ocurrió cerca de las 17:30, en un local de la calle Güemes, donde el hombre ocultó los productos en su ropa y luego se dirigió a la caja con unas galletitas para disimular la maniobra.

El encargado del comercio, que había observado todo por las cámaras de seguridad, decidió enfrentarlo. Tomó un arma de fuego que tenía guardada, la cargó frente al cliente y lo obligó a devolver los artículos sustraídos. El individuo, sorprendido, entregó lo que llevaba escondido y se retiró del lugar sin hacer resistencia. Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores, aunque dejó en evidencia el riesgo que pudo haber desencadenado una tragedia por un simple hurto de alimentos.