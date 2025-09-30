San Nicolás: Violento asalto a un camionero que descansaba en la Ruta 9

Un camionero de 46 años fue víctima de un asalto armado en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 223, cuando se detuvo a descansar en la banquina tras completar un viaje hacia Buenos Aires. Mientras dormía en la cabina de su camión Mercedes Benz, dos individuos lo sorprendieron rompiendo la ventanilla e ingresaron para amenazarlo con un arma de fuego.

Los delincuentes se llevaron 200 mil pesos en efectivo, un celular Samsung A55 azul con funda celeste, una alianza de oro grabada con la fecha 24/01/2025 y un cuchillo de colección marca Eskiltuna. Tras cometer el robo, escaparon en una motocicleta de baja cilindrada, con los rostros cubiertos y vestimenta oscura. El hecho es investigado por las autoridades, que buscan dar con los responsables.