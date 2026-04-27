Accidente en Las Heras y Almafuerte: un ciclista resultó herido y fue hospitalizado

Un siniestro vial ocurrido este lunes al mediodía en la intersección de Las Heras y Almafuerte dejó como saldo a un ciclista con lesiones, quien debió ser asistido y trasladado al hospital local. El hecho se produjo cuando, por causas que aún se investigan, la bicicleta en la que circulaba la víctima impactó contra un automóvil Citroën C3.

Tras el choque, una ambulancia del servicio de emergencias acudió al lugar y derivó al hombre, que se encontraba consciente, para su atención médica. Según se informó, presentaba traumatismos en el rostro y una fractura en un tobillo, mientras que la conductora del vehículo no sufrió heridas. Personal policial trabajó en la zona y restringió el tránsito hasta la realización de las pericias correspondientes.

Foto fuente: FM Dècadas.