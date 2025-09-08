Violento conflicto por una propiedad en Santa Lucía terminó con dos hombres detenidos

En la mañana de ayer, personal policial del Destacamento Santa Lucía acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto en las calles Obaid y Farrel, originado por una disputa de larga data por una propiedad.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de tres hombres, uno de los cuales empuñaba un revólver con el que efectuó disparos hacia un grupo de personas y, posteriormente, contra el personal policial. Los agentes repelieron la agresión y el sujeto huyó a pie, descartando el arma durante la fuga.

En paralelo, otro de los individuos portaba una pistola calibre 9 mm. Al ser intimado a deponer el arma, hizo caso omiso y apuntó contra los efectivos, quienes respondieron con un disparo disuasivo al suelo. Finalmente, el hombre descartó la pistola y fue reducido en el lugar.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos un joven de 28 años, domiciliado en Santa Lucía, y un hombre de 43 años, oriundo de Carmen de Areco. En el hecho interviene la Fiscalía local de San Pedro.