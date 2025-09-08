Elecciones: La Libertad Avanza ganó 4 bancas, Fuerza Patria 3 y Nuevos Aires 2

Las elecciones legislativas en San Pedro definieron ocho de las nueve bancas en juego en el Concejo Deliberante. Con 33.924 votos afirmativos y un piso de 3.769 sufragios, solo tres fuerzas superaron la cifra repartidora: La Libertad Avanza (13.673 votos), Fuerza Patria (9.554) y Nuevos Aires (3.906). En cambio, Hechos quedó afuera por apenas 72 votos.

Con este resultado, La Libertad Avanza obtendría cuatro bancas, que ocuparían Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso; Fuerza Patria alcanzaría tres escaños, representados por Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar; y Nuevos Aires sumaría dos concejales, Damián Mosquera y Belén Santos. Sin embargo, si el recuento voto a voto favorece a Hechos, Mauro Rasio podría ingresar en lugar de Santos.

En el Consejo Escolar, la cifra mínima fue de 11.308 votos y solo La Libertad Avanza la alcanzó, quedándose con las tres bancas en disputa. Desde diciembre asumirán Marianela Rottenschweiler, Fernando Geoghegan y Leonor Parra, quienes se sumarán a Silvina García, Néstor Abeledo y Laura Ponzio, que continuarán en funciones.