SAME y Policía asistieron a un hombre con esquizofrenia y fue secuestrada un arma de fuego

En la noche de ayer, personal policial acudió a un llamado al 911 emergencias por la presencia de un hombre de 29 años, paciente con diagnóstico de esquizofrenia, que se encontraba en estado agresivo en una vivienda ubicada en calle Libertad al 1500.

La intervención se desarrolló de manera controlada y preventiva, logrando calmar la situación. En el procedimiento, la Policía secuestró en poder del paciente una escopeta calibre 16, sin cartuchos, que fue puesta a resguardo. El hombre fue asistido en el lugar y contenido por profesionales de la salud del SAME 107.

En cuanto al secuestro del arma, tomó intervención la UFI N° 7 en turno, que dispuso avanzar con la investigación. La única responsable legal presente en el domicilio, la madre del paciente, de 46 años, no pudo acreditar la propiedad ni la documentación correspondiente, por lo que fue notificada del delito de “Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.

Se informó que el armamento secuestrado no presentaba impedimento legal vigente.