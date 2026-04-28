Villa Lolita: quedó filmado el robo de una bicicleta frente a una vivienda

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en el barrio Villa Lolita, donde un delincuente se llevó una bicicleta que se encontraba en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Noseda. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, que captó el momento exacto en el que el sospechoso se acerca al rodado y escapa rápidamente del lugar.

En las imágenes puede verse a un joven que caminaba por la zona con una gorra y dos bolsas en la mano. Tras cruzar la calle, tomó la bicicleta y se retiró en cuestión de segundos antes de ser advertido por los propietarios. Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos en el barrio y señalaron que el material fílmico podría resultar clave para identificar al autor del robo.

