Violencia de género: Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en su domicilio

En la tarde de ayer, personal policial fue alertado por el Centro de Monitoreo y Fiscalización de San Pedro y acudió con urgencia a un domicilio ubicado en calle Saavedra 1490, donde un hombre de 49 años fue sorprendido agrediendo físicamente a su ex pareja de 25 años dentro de la vivienda.

La víctima sufrió lesiones de carácter leve, fue asistida en el Hospital local y luego contenida por profesionales del Centro Municipal de Atención a la Violencia. El agresor fue aprehendido en el lugar, trasladado a la dependencia policial y quedó imputado por el delito de “lesiones leves”, a disposición de la UFI N°7 en turno.