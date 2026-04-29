Robo en un local de indumentaria deportiva: rompieron la reja, saquearon mercadería y hay un detenido

Un robo se registró durante la mañana de este miércoles en un local comercial dedicado a la venta de indumentaria deportiva, ubicado sobre calle Sarmiento al 950. Según se informó, los delincuentes violentaron la reja de seguridad y, tras romper el vidrio de la puerta de acceso, lograron ingresar al establecimiento.

Una vez en el interior, sustrajeron mercadería y se dieron a la fuga. Tras un rápido operativo, personal policial logró la detención de uno de los sospechosos, quien tenía en su poder parte de los elementos robados. En tanto, continúa la investigación para identificar y dar con el paradero de los restantes involucrados en el hecho.