Allanamiento en San Nicolás: secuestran cocaína valuada en más de 7 millones y detienen a una mujer

En un operativo realizado en una vivienda del barrio 25 de Mayo, zona norte de San Nicolás, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDITDI) secuestraron más de 250 gramos de cocaína, valuados en más de 7 millones de pesos, y detuvieron a una mujer acusada de comercializar estupefacientes.

La investigación, encabezada por la fiscal María Verónica Marcantonio, titular de la UFI N°1, se inició meses atrás tras una denuncia anónima que advertía sobre la venta de drogas en el domicilio. A partir de allí, la división de Narcotráfico desplegó tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron establecer con precisión el punto de comercialización, ubicado en calle Brasil al 100.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°1 y contó con el apoyo de personal de UTOI, que custodió el perímetro. Durante el procedimiento, se incautaron más de 20 envoltorios de cocaína listos para la venta, una mochila con 250 gramos del mismo estupefaciente, una balanza de precisión, un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo.

La mujer detenida fue imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía avaló el procedimiento y ordenó el secuestro de todos los elementos relacionados con la causa.