Motociclista herido tras un choque entre una camioneta y una moto en Caseros y Gomendio

Un motociclista resultó herido este miércoles por la mañana tras un choque ocurrido en la esquina de Caseros y Gomendio. El hecho se produjo cerca de las 9:30, cuando, por motivos que todavía se intentan establecer, impactaron una camioneta y una moto de 110 cc, ambos vehículos conducidos por hombres mayores de edad.

A raíz de la colisión, personal del SAME asistió al conductor de la motocicleta y lo trasladó al Hospital Emilio Ruffa para la realización de controles médicos y una evaluación de sus lesiones. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el siniestro vial.