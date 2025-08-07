Aprehenden a un delincuente tras sustraer una garrafa

En horas de la tarde de ayer, personal policial logró la aprehensión de un hombre de 46 años, con amplios antecedentes delictivos, que había sustraído una garrafa de 10 kg de una vivienda ubicada en calle Belgrano al 2300.

El hecho fue denunciado por la víctima, un ciudadano de 71 años, quien advirtió la sustracción sin violencia desde su domicilio y dio aviso a las autoridades. El operativo se concretó en calle Bozzano, entre 11 de Septiembre y Bottaro, donde el sujeto intentaba escapar con el objeto robado.

Intervino la Fiscalía N°7, que dispuso la aprehensión formal del implicado, el secuestro de la garrafa y la notificación legal correspondiente. El procedimiento fue coordinado por efectivos de la dependencia local.