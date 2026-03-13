Villa Ramallo: una camioneta chocó contra un caballo

Una mujer de 34 años protagonizó un accidente de tránsito en Villa Ramallo al colisionar con un caballo mientras conducía su camioneta Fiat. El hecho ocurrió en la intersección de Guerrico y avenida San Martín, donde el animal se encontraba sobre la calzada.

A pesar del fuerte impacto, la conductora resultó ilesa. En tanto, el equino fue asistido por personal de la veterinaria municipal, que intervino en el lugar para brindarle atención tras el incidente.