San Pedro llevó el espíritu del festival de música country al tecnódromo de Expoagro

El Tecnódromo de Expoagro recibió este jueves una pequeña muestra de lo que cada año se vive en San Pedro desde 2003 con el Festival de Música Country. En el marco de la Jornada Nacional de Jóvenes, el grupo nicoleño Cherry Collins y la agrupación de line dance Rosario Country Rebeles se sumaron a la propuesta de Country2.com, productora del festival sampedrino, para ofrecer un show con música en vivo y baile en línea que sorprendió al público en el cierre de la actividad.

Luego de las demostraciones de maquinaria de última generación, drones y robótica que caracterizan al Tecnódromo, el escenario también fue espacio para promocionar a la ciudad de San Pedro como destino turístico y al festival que en 2025 celebró sus 20 ediciones.

Estudiantes, profesores, profesionales y público en general colmaron las gradas del microestadio, que durante los cuatro días de la muestra recibe a miles de visitantes y que en la tarde del jueves se encontraron con esta propuesta artística que acercó el espíritu del festival a Expoagro.

La conducción estuvo a cargo de Pedro Ibáñez, conductor habitual del festival, y la producción fue compartida entre el equipo de Expoagro y Country2.com.

Desde la organización se agradece especialmente a los artistas y a todos quienes acompañaron y difundieron esta iniciativa, invitando a seguir atentos a las novedades que se irán anunciando a lo largo del año.