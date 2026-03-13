Certamen de Taekwondo Olímpico en el Club Atlético Mitre

Organizado por el Taekwondo W.T. del C. A. Mitre “Kwan Bon San Pedro”, que dirige la profesora Adriana Macchi, el gimnasio del Club Atlético Mitre será escenario este fin de semana de un torneo de taekwondo olímpico.

El evento estará destinado a todas las categorías y contará con la participación de equipos de distintos puntos del país. Se trata de la cuarta edición del certamen, que tendrá como novedad la implementación de un sistema de control electrónico para cada una de las competencias, algo que se utilizará por primera vez en la ciudad.

Delegaciones de Rosario, San Nicolás, La Matanza, Rafael Castillo, Lomas del Mirador, Salto, Vicente López, Moreno, Marcos Paz y José C. Paz ya confirmaron su presencia.

Durante el sábado se desarrollarán actividades sociales y recreativas, ya que las delegaciones —que se hospedan en hoteles y complejos turísticos de la ciudad— aprovecharán la jornada para visitar distintos lugares y recorrer San Pedro. En tanto, el domingo estará dedicado exclusivamente a las competencias.